Вихованці «Чемпіона» не підвели

Нещодавно у словацькому місті Кошиці відбувся традиційний міжнародний турнір з вільної боротьби серед юнаків віком до п’ятнадцяти років. Окрім господарів, участь у ньому взяли збірні з Болгарії, Угорщини, а також представники з кількох спортивних клубів господарів, Польщі, Болгарії та України.

Честь України захищали вихованці збаразького фізкультурно-спортивного клубу «Чемпіон». Про їх успіхи розповів досвідчений наставник наших борців Петро Король. Зокрема, у своїх вагових категоріях не було рівних Іванові Низовому і Дмитрові Курсенку. Друге місце виборов Віталій Ткач. А відзнак за третє місце удостоєні Михайло Ходєєв та Олександр Сич. Варто також згадати і про Івана Максимчука, який у підсумковому протоколі посів п’яту позицію. Найкращим же борцем серед наших співвітчизників визнали Дмитра Курсенка.

Юні українські борці щиро вдячні Збройним силам України за можливість брати участь у змаганнях.

На фото: після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж