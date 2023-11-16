Який алгоритм дій?

Відповідно до пункту 70.9 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 7 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822 із змінами та доповненнями, за зверненням фізичної особи, її представника контрольний орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО) — картка платника податків (додаток 3 до положення за номером 822), відповідно до порядку, визначеного положенням за номером 822 (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа — платник податків подає до податкового органу заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР (додаток 12 до положення за номером 822).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області