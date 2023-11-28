Економіка, Новини, Тернопіль

Загальнодержавний обов’язковий платіж

28.11.202328.11.2023Автор Богдан Дікальчук
Загальнодержавний обов’язковий платіж

За десять місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів 23 мільйони 787 тисяч гривень екологічного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 5,8 мільйона.

Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 7 мільйонів гривень. Податківці також нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до першого квітня 2009 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області