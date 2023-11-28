За десять місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів 23 мільйони 787 тисяч гривень екологічного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 5,8 мільйона.

Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 7 мільйонів гривень. Податківці також нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до першого квітня 2009 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області