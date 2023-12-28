Алгоритм дій для подання через електронний кабінет заяв за формами №1ДР та №5ДР

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Для подання через меню «ЕК для громадян» електронного кабінету облікової картки фізичної особи — платника податків за формою №1ДР та заяви про внесення змін до ДРФО за формою №5ДР необхідно:

1. Увійти до електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, також через офіційний вебпортал ДПС.

При цьому доступ до приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або через Інтегровану систему електронної ідентифікації — idd.gov.ua (MobileID та BankID). Формування фізичними особами — платниками податків заяв за формами №1ДР та №5ДР здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) фізичної особи, отриманого у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

2. Обрати меню «ЕК для громадян», розділ «Облікова картка фізичної особи — платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО). Форма 5ДР» та натиснути кнопку «Створити».

Запропоновані форми заяв за формами №1ДР та № 5ДР заповнюються з використанням кнопки «Вибір з довідника».

Для приєднання до заяв за формами №1ДР та №5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику податків необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми», який заповнюється наступним чином:

поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа, який підтверджує зміни облікових даних;

у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.

При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 5МБ).

3. Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

При цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді (останній рядок заяв за формою №1ДР та формою №5ДР).

4. Натиснути кнопку «Підписати» та підписати за допомогою КЕП.

5. Натиснути кнопку «Відправити».

Реєстраційний номер облікової картки платника податків надається протягом трьох робочих днів із дня подання фізичною особою заяви за формою №1ДР та формою №5ДР до контрольного органу.

Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення заяв за формою №1ДР або формою №5ДР та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (витяг) про реєстрацію місця проживання/перебування.

З рекомендаціями щодо подання заяв за формою №1ДР та формою №5ДР через електронний кабінет фізичні особи можуть ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків через Електронний кабінет».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області