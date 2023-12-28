Фестиваль юних чемпіонів

У спортивному комплексі «Політехнік» Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя нещодавно відбувся дитячий турнір із футболу. Вочевидь, не маючи сумніву в обнадійливих перспективах гравців 2011—2012 років народження, організатори назвали його «Фестивалем чемпіонів».

Серед інших участь в азартних баталіях узяли також вихованці відділення футболу Тернопільської обласної ДЮСШ із літніх видів спорту. І в згаданій віковій групі найсильнішими стали підопічні Ігоря Шпікули, які освоюють ази улюбленої гри у рідних Копичинцях. А команда тернопільських юнаків, які займаються під керівництвом Матвія Ніколайчука, завоювала друге місце.

На фото: переможці турніру з Копичинців разом зі своїм наставником Ігорем ШПІКУЛОЮ.

Фото із соціальних мереж