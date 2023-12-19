Офіційно працевлаштували працівників

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Із початку року його фахівці провели індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 65-ти підприємств краю, за наслідками якої 57 із них погасили заборгованість із заробітної плати на понад 10,7 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — 2 мільйони 362,7 тисячі гривень, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 3 мільйони 164,3 тисячі гривень.

Також працівники ДПС на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників шістьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після проведеної роботи на всіх підприємствах ліквідовано заборгованість із заробітної плати на суму понад 2 мільйони гривень.

Проводиться регулярний контроль за дотриманням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 135-ти підприємств та організацій, на яких заробітну плату виплачували у мінімальному чи нижче за мінімальний розмір. Після цього на 121-му підприємстві підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки чому до бюджету надійшло 955,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 703,9 тисячі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань і на 573-ьох підприємствах та організаціях області. Внаслідок цього 517 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло 7 мільйонів 725,8 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 8 мільйонів 243,1 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Завдяки проведеній роз’яснювальній роботі щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у листопаді офіційно влаштовано 4618 працівників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області