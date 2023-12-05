Вдячні за фінансову підтримку держави

Платники Тернопільщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, протягом січня-листопада цього року до бюджетів усіх рівнів платники податків області (з врахуванням надходжень по платниках, які перебувають на обліку в Офісі великих платників (відповідно до пункту 64.7 ПКУ) та з врахуванням вимог Закону України від 8 листопада 2023 року за номером 3428-XI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України») сплатили 13 мільярдів 13,1 мільйона гривень податків та зборів. Це на 2 мільярди 409,8 мільйона гривень або на 22,7 відсотка більше порівняно з одинадцятьма місяцями минулого року.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 5 мільярдів 193,6 мільйона гривень. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують ПДФО (7 мільярдів 409,7 мільйона гривень), ПДВ (1 мільярд 721,8 мільйона гривень), податок на прибуток (1 мільярд 027,6 мільйона гривень), а також військовий збір (459 мільйонів гривень).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-листопада цього року склали 7 мільярдів 819,6 мільйона гривень.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області