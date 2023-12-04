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Знову про торгівлю через Інтернет

04.12.202304.12.2023Автор Богдан Дікальчук
Знову про торгівлю через Інтернет

Його дія поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Відповідно до преамбули згаданого закону встановлення норм щодо незастосування РРО/ПРРО в інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається.

Обов’язок застосування РРО/ПРРО залежить не від форми розрахунків, а виникає виключно за наявності обставин, що супроводжують господарські операції суб’єкта господарювання, які чітко визначенні законодавством, у тому числі, нормами його прямої дій, які встановлюють винятки із загальних правил.

Законодавство України однаково поширює свою дію як на готівкові, так і безготівкові розрахунки, які здійснені за допомогою POS-терміналів та платіжних сервісів, що використовують реквізити платіжних карток продавців товарів у мережі Інтернет, які проводяться суб’єктами господарювання всіх форм власності, у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а тому обов’язок суб’єкта господарювання застосовувати РРО/ПРРО при отриманні оплати за товари (роботи, послуги) залежить не від форми оплати, а виникає відповідно до способу її здійснення.

Тобто для суб’єкта господарювання, на якого поширюється дія закону за номером 265, для цілей застосування РРО/ПРРО не має значення, який спосіб для оплати обрав покупець (споживач), а має значення лише спосіб, який запропоновано суб’єктом господарювання покупцю (споживачу).

Порядок проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг та застосування РРО/ПРРО встановлено статтею 3 цього закону.

Закон за номером 265 не встановлює конкретних часових проміжків фіскалізації розрахунків, а лише визначає обов’язок її здійснення.

Згідно з третім абзацом частини одинадцятої статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» (закон за номером 1023) розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги).

Отже, основною нормою законодавства в Україні, якою визначено проміжок часу в який необхідно надати покупцю (споживачу) розрахунковий документ, є третій абзац частини одинадцятої статті 8 закону за номером 1023.

Таким чином, за умови проведення розрахунків дистанційно, фіскальний касовий чек має видаватися споживачу або безпосередньо під час здійснення розрахунків з ним або не пізніше моменту отримання ним товару.

При цьому паперова та електронна форма фіскальних касових чеків є рівнозначними між собою та можуть видаватися у будь-якому випадку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області