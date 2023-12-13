Зняття з обліку договору про спільну діяльність, договору управління майном чи угоди про розподіл продукції

Відповідно до пункту 67.4 статті 67 Податкового кодексу України (ПКУ) та пункту 11.20 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами і доповненнями, договори про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл продукції знімаються з обліку у контрольних органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку, а також у разі втрати ознак платника податку, які визначені ПКУ, за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При надходженні до контрольного органу судового рішення, інформації щодо прийняття судом рішення або документів, що підтверджують наявність підстав для зняття з обліку договору про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції, заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП може не подаватися.

При анулюванні реєстрації платником ПДВ уповноваженої особи за договором про спільну діяльність або управителя майна за договором управління майном або анулювання реєстрації платником акцизного податку уповноваженої особи підставою для зняття з обліку може бути відповідна заява або рішення про таке анулювання.

Згідно з пунктом 11.2 розділу ХІ згаданого порядку для зняття з обліку договору про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції уповноважена особа (управитель майна, інвестор) зобов’язана подати до контрольного органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

заяву за формою №8-ОПП;

документ, підтверджуючий припинення договору (контракту) про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції.

Заява за формою №8-ОПП та копії документів, передбачені пунктом 11.2 розділу ХІ порядку, можуть бути подані до контрольного органу в один із таких способів: особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою, поштою, в електронній формі з дотриманням вимог Законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Підпунктом 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 ПКУ визначено обставини, за якими можуть проводитися документальні позапланові виїзні перевірки платника податків, зокрема, у разі коли подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Згідно з нормами ПКУ та розділу ХІ порядку при поданні заяви про зняття з обліку в контрольних органах договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції, у тому числі якщо цей договір визнано недійсним у судовому порядку, контрольним органом приймається рішення про проведення (не проведення) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету міністрів України для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою №30-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою №12-ОПП.

З моменту видачі довідки за формою №12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку у контрольному органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру (пункт 11.12 розділу ХІ порядку).

Таким чином, після подання документів для зняття з обліку договору про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції контрольний орган приймає рішення про проведення (не проведення) документальної позапланової перевірки платника податків. У разі підтвердження факту відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів контрольний орган видає уповноваженій особі (управителю майна, інвестору) довідку за формою №12-ОПП.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області