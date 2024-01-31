Чи буде відповідальність за порушення термінів реєстрації податкових накладних через технічні проблеми на сервері ДПС?

Подання електронних документів засобами телекомунікаційного зв’язку до контрольних органів здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з урахуванням, зокрема, Закону України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами і доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) здійснюється відповідно до вимог ПКУ та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 року за номером 1246 із змінами і доповненнями.

Податкова накладна/розрахунок коригування приймаються до ЄРПН при дотриманні вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, пунктів 200 прим.1.3, 200 прим.1.9 статті 200 прим.1 та пунктів 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 ПКУ, а також з урахуванням, зокрема, закону за номером 851, Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557.

Пунктом 3 порядку за номером 1246 визначено тривалість операційного дня. Технічне обслуговування та регламентні роботи, що потребують зупинки ЄРПН, не проводяться протягом операційного дня, крім аварійних випадків.

Відповідно до пункту 69.18 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, з метою захисту прав платників, збереження та захисту даних надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8-ї години до 20-ї години.

Операційний день для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, на який припадає граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, триває з 0 годин 00 хвилин до 24 години 00 хвилин.

Крім того, відповідно до пункту 42 прим.1.10 статті 42 прим.1 ПКУ у разі якщо у роботі електронного кабінету виявлена технічна та/або методологічна помилка чи технічні збої і така помилка/збої визнані технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету або згідно з повідомленням на офіційному вебпорталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та/або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та/або методологічною помилкою чи технічним збоєм у роботі електронного кабінету, відсутні.

Граничні строки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН визначені пунктом 201.10 статті 201 та пунктом 89 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Несвоєчасна реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН є підставою для застосування штрафів, передбачених пунктом 120 прим.1.1 статті 120 прим.1 та пунктом 90 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

При цьому тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Отже, відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, у зв’язку з технічними проблемами на сервері ДПС не застосовуються за умови, якщо у роботі електронного кабінету виявлена технічна та/або методологічна помилка чи технічні збої і така помилка/збої визнані технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету, або згідно з повідомленням на вебпорталі ДПС, або її існування підтверджено рішенням суду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області