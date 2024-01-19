Дотримання базових вимог податкового законодавства при інтернет-торгівлі

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу на те, що все більшої популярності серед громадян набуває придбання товарів (робіт, послуг) через мережу інтернет. інтернет-торгівля вабить покупців порівняно нижчими цінами та більш широким асортиментом товарів, ніж може запропонувати традиційна торгівля.

Однак, при інтернет-торгівлі продавці часто забувають, що податкові правила торгівлі однакові для всіх.

Відомство краю закликає онлайн продавців до дотримання таких базових вимог податкового законодавства:

— обов’язкова державна реєстрація підприємницької діяльності;

— обов’язкове проведення розрахунків через РРО/ПРРО;

— обов’язкові трудові договори з найманими працівниками з відповідною сплатою податків до бюджету та внесків до Пенсійного фонду України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області