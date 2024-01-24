Диму без вогню не буває?!

Давнє українське прислів’я згадалося після появи у вітчизняних електронних засобах масової інформації повідомлення про те, що єдина на Тернопільщині футбольна команда майстрів «Нива» розпочне другу половину чемпіонату України серед команд першої ліги з новим власником.

Допоки офіційний сайт жовто-зелених ще перебуває в зимовій «сплячці», хіба час від часу вітаючи тих або інших гравців чи тренерів із днем народження, колеги автора цих рядків уже поспішили повідомити про те, що «Ниву» бере під опіку львівський бізнесмен Роман Михайлів. Згадали і про те, що згаданий пан два останні сезони вже допомагає команді фінансово. Хоча офіційно не був представлений ні власником, ні керівником клубу, який до останнього часу очолював Степан Рубай.

То хто ж такий Роман Михайлів? Прихильники «гри мільйонів», без сумніву, мають пам’ятати — саме він нещодавно був президентом футбольного клубу «Львів», який тоді виступав в елітному дивізіоні вітчизняного футболу. Досі Роман Михайлів, до речі, є власником дитячо-юнацької спортивної школи «Львів».

Що ж достеменно відомо, то це те, що тернопільська «Нива» планує розпочати навчально-тренувальний процес із понеділка, 29 січня 2024 року. І що двоє з трьох майбутніх зборів команди відбудуться саме у місті Лева. Натомість прихильники «Ниви», у розпорядженні якої одна з найкращих у нашій державі футбольних арен імені Романа Шухевича, поза всяким сумнівом переконані — жовто-зелені заслуговують на те, аби бути представлені не тільки у другому за рангом дивізіоні, а й у прем’єр-лізі.

Пригадуєте, як свого часу світлої пам’яті Валерій Лобановський після домашньої перемоги «Ниви» над київськими динамівцями на запитання про те, хто найсильніший, не вагаючись відповів, що «Нива». Інакше як би вона здолала біло-синіх.

На завершення залишається хіба нагадати — другу половину чемпіонату України серед команд першої ліги, які змагатимуться за збереження прописки в дивізіоні, «Нива» розпочне виїзним матчем із «Гірником-Спортом» із Горішніх Плавнів. Запланована базова дата його проведення — субота, 23 березня.

Фото із соціальних мереж