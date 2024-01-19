Плата за землю від платників податків Тернопільщини

Упродовж 2023 року платники податків області забезпечили надходження 568-ми мільйонів 540,6 тисячі гривень плати за землю. Це перевищило надходження 2022 року на 122 мільйони гривень.

Більша частина платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували у 2023 році майже 421,6 мільйона гривень плати за землю, що на 83,4 мільйона більше, ніж у 2022 році.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 146,9 мільйона гривень плати за землю. Це майже на 38,6 мільйона більше, ніж 2022-й рік.

Податківці також нагадали, що надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів. Тож є одним з важливих платежів, що формують бюджети громад.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області