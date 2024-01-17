Податок на нерухоме майно від платників Тернопільщини

Упродовж 2023 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини298,1 мільйона гривень. Показники 2022 року перевищено на 126,3 мільйона або ж на 73,5 відсотка.

Зокрема, власники нерухомості — фізичні особи спрямували на розвиток територіальних громад краю 153,7 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Приріст до торішніх надходжень склав 97,6 мільйона гривень.

Юридичні особи перерахували за нерухомість протягом 2023 року понад 144,4 мільйона гривень.

Податківці нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих платежів, які формують бюджети громад. Ставку податку на нерухомість встановлюють органи місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року. Вона не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області