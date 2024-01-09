Податок на прибуток підприємств від Тернопільщини

Упродовж 2023 року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 926,8 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Це перевищило надходження 2022 року на 65 відсотків або ж на 367 мільйонів гривень.

При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 837,2 мільйона, а до бюджетів територіальних громад — 89,6 мільйона гривень.

До загального фонду зведеного бюджету платники спрямували у 2023 році 11,8 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Податківці також нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області