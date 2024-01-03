Порядок проведення розрахунків у безготівковій формі

Державна податкова служба нагадує, що на виконання вимог частини двадцять дев’ятої статті 38 закону за номером 1591 «Про платіжні послуги» Кабінетом міністрів України прийнято постанову від 29 липня 2022 року за номером 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)». Про це повідомили в головному управлінні ДПС України в Тернопільській області.

Так, першого січня 2024 року вступив у дію підпункт 2 пункту 1 згаданої постанови за номером 894, який розширює коло суб’єктів господарювання, що в обов’язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги).

Постановою передбачено поступове запровадження обов’язку торговців забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги):

Із першого січня 2024 року — наявність POS-терміналів стає обов’язковою у населених пунктах з чисельністю від 5 тисяч населення;

Із першого січня 2025 року — POS-термінали знадобляться у населених пунктах з населенням менш ніж 5 тисяч жителів.

Примітка: запровадження обов’язку відповідно до кількості населення не стосується торговців — фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої групи та торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції, які повинні будуть встановити POS-термінали із першого січня 2026 року, незалежно від кількості населення.

Відповідно до Закону України від 30 червня 2021 року за номером 1591-IX «Про платіжні послуги» торговцям забороняється:

у будь-який спосіб обмежувати право держателя електронного платіжного засобу обирати для здійснення розрахунків будь-який електронний платіжний засіб платіжних систем відповідно до першого абзацу частини двадцять восьмої цієї статті;

встановлювати будь-яку додаткову (супровідну) плату під час здійснення оплати за продані ними товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв, у тому числі плату за використання певного електронного платіжного засобу, платіжного застосунку або платіжного пристрою;

встановлювати різні ціни на ті самі товари чи послуги у разі здійснення розрахунку за них у безготівковій формі порівняно з розрахунком готівковими коштами.

Водночас торговці мають право заохочувати покупця до використання певного електронного платіжного засобу для здійснення розрахунків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області