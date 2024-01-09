«Срібло» Андрія Мандзія на Кубку націй у Німеччині

Найсильніші санкарі планети ведуть напружену суперечку за нагороди найбільш престижних міжнародних змагань зимового сезону 2023—2024 років. Серед тих, хто вже встиг заявити про себе на повний голос, і наш досвідчений земляк із Кременця Андрій Мандзій.

Учасник останніх трьох зимових Олімпіад відзначився під час суперечки за нагороди Кубка націй у німецькому Вінтерберзі. Заїзди в одномісних чоловічих санях завершилися для кременецького ветерана завоюванням другого місця. Переможцю з Латвії Каспарсу Рінксу поступився лише однією тисячною секунди.

Цілком конкурентноздатним виявився Андрій Мандзій і під час наступних двох змагальних днів, коли там же у Вінтерберзі спортсмени боролися за нагороди третього етапу Кубка світу із санного спорту. За сумою двох заїздів у підсумковому протоколі опинився на тринадцятій позиції, здолавши у принциповій суперечці львів’янина Антона Дукача, який фінішував двадцятим.

Успішно виступили українські санкарі і в командній естафеті, завоювавши п’яте місце. Причому не меншої похвали заслуговують і молодші землячки Мандзія Наташа Хитренко і Вікторія Коваль, які виступали у двомісному жіночому екіпажі. Вітчизняні санкарі, до речі, непогано виступили і на двох стартових етапах Кубка світу, які відбулися в Сполучених Штатах Америки і Канаді.

Натомість найближчих вихідних, 13—14 січня, під час четвертого етапу Кубка світу в австрійському Інсбруку найсильніші санкарі планети паралельно змагатимуться за нагороди цьогорічного чемпіонату Європи.

На фото: Андрій МАНДЗІЙ (ліворуч) під час нагородження лауреатів Кубка націй у німецькому Вінтерберзі.

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