Відображення в декларації доходу у вигляді бюджетного гранту

Відповідно до підпункту 14.1.277 прим.1 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (ПКУ) бюджетний грант — це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, встановленому законом. Перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет міністрів України.

Так, постановою Кабінету міністрів України від 18 серпня 2021 року за номером 867 «Про затвердження переліку надавачів бюджетних грантів» затверджено Перелік надавачів бюджетних грантів.

Порядок оподаткування бюджетного гранту встановлений пунктом 170.7 прим.1 статті 170 ПКУ.

Підпунктом 170.7 прим.1.1 пункту 170 прим.1 статті 170 ПКУ визначено, що не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку дохід у вигляді бюджетного гранту під час його нарахування (виплати, надання) на користь платника податків.

Згідно з підпунктом 170.7 прим.1.2 пункту 170 прим.1 статті 170 ПКУ податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді бюджетного гранту є надавач такого гранту.

Якщо платником податку допущено порушення цільового використання цільового гранту, платник податків зобов’язаний відобразити суму доходу, отриманого у вигляді бюджетного гранту (його частини), щодо якої допущено порушення відповідних умов договору про цільове використання гранту, у складі річного оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи відповідно до ПКУ і самостійно сплатити податок з таких доходів (підпункт 170.7 прим.1.4 пункту 170 прим.1 статті 170 ПКУ).

Якщо платником податку повернуто повністю чи частково бюджетний грант на користь надавача гранту (податкового агента) у звітному (податковому) році його виплати (надання), такий платник податку має право у порядку, встановленому статтею 42 ПКУ, повідомити про це контрольний орган з наданням копій документів, що підтверджують факт такого повернення. При цьому платник податку звільняється від обов’язку відобразити таку частину виплаченого (наданого) та повернутого гранту у складі доходів у річній декларації та сплатити податок з відповідних доходів (перший абзац підпункту 170.7 прим.1.5 пункту 170 прим.1 статті 170 ПКУ).

Якщо платником податку повернуто бюджетний грант на користь надавача гранту (податкового агента) повністю чи частково у календарному році, що настає за звітним (податковим) роком, у якому було включено відповідну суму гранту до річного оподатковуваного доходу, платник податків має право подати уточнюючу декларацію та зменшити суму річного оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік на повернуту суму гранту, за умови надання копій документів, що підтверджують факт повернення відповідного гранту або його частини на користь надавача гранту (податкового агента) — другий абзац підпункту 170.7 прим.1.5 пункту 170 прим.1 статті 170 ПКУ.

Наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» із змінами та доповненнями затверджені форма декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Згідно з підпунктом 3 пункту 3 розділу ІІІ інструкції у рядку 11.3 розділу III «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації вказується загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 ПКУ.

Пунктом 165.1 статті 165 ПКУ встановлено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, відповідно до підпункту 165.1.1 якого сума державної допомоги не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Враховуючи сказане, платник податку відображає у рядку 11.3 розділу ІІІ декларації дохід у вигляді бюджетного гранту, який не підлягає оподаткуванню, якщо у нього є інші підстави для подання декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області