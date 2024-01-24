Задля податкової знижки

Упродовж 2023 року своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 5407 громадян Тернопільської області. Задля отримання податкової знижки вони задекларували 108,6 мільйона гривень витрат.

Найчастіше підставою для отримання податкової знижки жителів Тернопільського краю є витрати на навчання. Так, понад 76 відсотків декларантів (4135 осіб) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання на суму 79,5 мільйона гривень.

Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 1220-ти декларантам, оплата відсотків за іпотечними кредитами — 26-ти нашим краянам, а оплата допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей — дванадцяти. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформували 11 громадян. Ще троє осіб задекларували витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 19,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 17,9 мільйона або 92 відсотки декларанти вже отримали.

Податківці нагадуємо, що право на податкову знижку на наступні роки не переноситься. Тож для отримання податкової знижки за 2023-й рік потрібно подати декларацію до 31 грудня 2024 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області