Упродовж 2023 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів 28,4 мільйона гривень екологічного податку. Порівняно з січнем-груднем 2022 року надходження зросли на 5 мільйонів гривень.

Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 8 мільйонів 847,5 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до першого квітня 2009 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області