Здобутки кременецьких атлетів у складі збірної України

У найсильніших санкарів планети у розпалі зимовий сезон 2023—2024 років. Тож, без сумніву, було приємно почути новину про те, що найдосвідченіший із кременецьких одиночників, учасник трьох останніх Олімпіад Андрій Мандзій під час суперечки за Кубок націй у німецькому Вінтерберзі завоював друге місце, гідно виступивши відразу після цього ще й на третьому етапі Кубка світу, де посів тринадцяту позицію.

І на цьому наш ветеран не зупинився. Після того, як спортсмени перебралися з Німеччини до австрійського Інсбрука, Андрій Мандзій цього разу виборов бронзову медаль Кубка націй. Причому четверту та п’яту позначки пройшов за графіком другого місця. Але фінішу все ж дістався із третім результатом.

Кваліфікувавшись до основної частини Кубка світу, Андрій Мандзій знову посів підсумкову тринадцяту позицію. Кваліфікацію також пройшли двоє інших наших співвітчизників — Антон Дукач і Данило Марциновський, які продемонстрували відповідно шостий і вісімнадцятий час. Тоді як серед трьох українських представниць чарівної статі кваліфікацію з дев’ятнадцятим часом змогла подолати лише Ганна Шкрет.

Усі названі санкарі, крім Андрія Мандзія, львів’яни. Як і Олена Стецків, Вадим Микийович із Богданом Бабурою. На відміну від нашого земляка, вони, на жаль, не змогли кваліфікуватися до основної частини змагань Кубка світу. Так само, як і наша талановита землячка з Кременця Юліанна Туницька.

Зате чоловіча двійка у складі львів’янина Ігоря Гоя та ще одного кременецького спортсмена Назарія Качмаря кваліфікувалася до змагань на Кубок світу з восьмим часом. А під час основної частини змагань планетарного форуму фінішували дев’ятнадцятими. Натомість дует кременецьких дівчат у складі Наталії Хитренко і Вікторії Коваль завершив цей етап на сімнадцятому місці.

Не можна також не згадати і про те, що під час стартів в Інсбруку стали також відомі імена лауреатів цьогорічного чемпіонату Європи із санного спорту. Азартна і напружена суперечка під час континентальної першості допомогла нашим співвітчизникам вибороти п’яте місце в командній естафеті. Честь збірної України під час неї захищали Андрій Мандзій, Юліанна Туницька і Назарій Качмар.

В одномісних чоловічих санях Андрій Мандзій став одинадцятим, у двомісних жіночих екіпажах Наталія Хитренко і Вікторія Коваль — п’ятнадцятими, у двомісних чоловічих Ігор Гой із Назарієм Качмарем — сімнадцятими.

На завершення ж про підсумки чемпіонату Європи із санного спорту серед спортсменів віком до 23-х років. У жіночих одномісних санях Юліанна Туницька стала дванадцятою, у парному жіночому екіпажі Наталія Хитренко і Вікторія Коваль — восьмими.

На фото: збірна України в командній естафеті посіла п’яте місце.

Фото із соціальних мереж