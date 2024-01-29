Знову активізувалися аферисти

У січні цього року в обласному центрі та районах області активізувалися спроби невстановлених шахраїв злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів суб’єктів підприємницької діяльності. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання області з номерів 097-060-12-99, 098-941-55-04 і, представляючись посадовою особою одного із структурних підрозділів головного управління ДПС в області (районної ДПІ), шахрайським методом вимагають грошові кошти для залагодження так званих перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші нагальні потреби.

Здебільшого, завдячуючи пильності свідомих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, такі афери з боку телефонним шахраям не вдаються. Проте, як свідчить практика, частина громадян та суб’єктів господарювання все ж таки ведуться на них і надають грошові кошти злочинцям, які представляються службовими особами податкової служби. У підсумку — це в очах громадськості кидає тінь та негативно впливає на честь та ділову репутацію працівників Державної податкової служби загалом.

Тому податківці вкотре нагадують, що службові особи головного управління ДПС у Тернопільській області та його структурних підрозділів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Отож, наполегливо радять бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

Також податківці звертаються до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини з проханням надати будь-яку відому інформацію з кожного згаданого факту неправомірних дій стосовно суб’єктів господарської діяльності області, направлених на заплямування честі та репутації ГУ ДПС в області, негайно інформувати місцеві органи Національної поліції щодо встановлення та документування осіб, які причетні до шахрайських дій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області