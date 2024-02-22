Адміністративні послуги для платників податків краю

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У січні 2024 року його фахівці надали 9939 адміністративних послуг, що на 3143 послуги більше, ніж за аналогічний торішній період.

У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів у першому місяці цього року надано 6811 адміністративних послуг. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість наданих послуг збільшилася на 2110.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 42110-ти фізичним особам (43,9 відсотка), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 15842 фізичним особам (16,2 відсотка), витягів з реєстру платників єдиного податку — 12329 (12,6 відсотка), реєстрації платників єдиного податку — 7869 (8 відсотків).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ДПІ працівники відділу реєстрації користувачів надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян. Протягом січня 2024 року працівники підрозділу видали 1656 сертифікатів електронного цифрового підпису.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області