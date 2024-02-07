Чи необхідно звітуватися, якщо житлова чи нежитлова нерухомість не є об’єктом оподаткування?

Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на перше січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контрольному органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою — платником подається протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (підпункт 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 ПКУ) .

Перелік об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначений підпунктами «а»-«л» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ.

Крім того, згідно з підпунктом 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 ПКУ у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Отже, якщо суб’єкт господарювання є власником об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості та має документальне підтвердження віднесення даного об’єкта до категорій, визначених підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 та підпунктом 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, то такий суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку подавати декларацію.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області