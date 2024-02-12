Чи враховується при обчисленні 1095-денного строку для подання заяви про повернення помилково сплачених сум грошових зобов’язань та пені дні карантину і війни

Відповідно до пункту 43.3 статті 43 Податкового кодексу України (ПКУ) обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контрольним органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 102.5 статті 102 ПКУ встановлено, що заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених ПКУ, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем виникнення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Пунктом 52 прим.2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що на період із 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 ПКУ.

Постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2023 року за номером 383 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету міністрів України від 25 березня 2020 року за номером 338 і постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року за номером 1236» режим надзвичайної ситуації, пов’язаний з карантином, продовжено до 30 червня 2023 року.

При цьому, пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (набрав чинності 17 березня 2022 року) дію пункту 52 прим.2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ зупинено на період дії воєнного, надзвичайного стану.

Водночас на виконання пункту 1 розділу І Закону України від 3 березня 2022 року за номером 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» (набрав чинності 7 березня 2022 року) підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктом 69.

Відповідно до пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Зокрема, підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, до першого серпня 2023 року, для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, крім визначених випадків.

Враховуючи сказане, під час визначення 1095-денного терміну, протягом якого платник податків має право подати заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, не враховується період часу з 18 березня 2020 року по 31 липня 2023 року включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області