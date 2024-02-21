Хто може не подавати декларацію з акцизного податку

Пунктом 49.2 прим.1 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ, а також платники, які мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 2 розділу I Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 травня 2015 року за номером 14, декларацію з акцизного податку складають та подають особи, визначені статтею 212 розділу VI ПКУ як платники акцизного податку.

Статтею 212 ПКУ визначено вичерпний перелік осіб, які є платниками акцизного податку. Відповідно до статті 212 ПКУ суб’єкти господарювання, які здійснюють виключно оптовий продаж алкогольних напоїв, не є платниками акцизного податку. Отже, обов’язок подавати декларацію з акцизного податку суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, відсутній.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області