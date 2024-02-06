Куди платнику, який придбав нерухоме майно, стати на облік?

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контрольних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контрольні органи за основним місцем обліку згідно з Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Нормами пункту 64.5 статті 64 ПКУ та пункту 3.4 розділу ІІІ, пункту 4.4 розділу IV згаданого порядку визначені підстави і перелік документів, які подаються нерезидентами (іноземні юридичні компанії, організації) до контрольних органів для взяття на облік.

Пунктом 64.5 статті 64 ПКУ та пунктом 3.4 розділу ІІІ цього порядку визначено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України (крім кореспондентських рахунків, що відкриваються банкам-нерезидентам), в інших фінансових установах, у небанківських надавачах платіжних послуг, або відкривають електронні гаманці в емітентах електронних грошей відповідно до статті 64 Закону України від 30 червня 2021 року за номером 1591-IX «Про платіжні послуги», або набувають право власності на інвестиційний актив, визначений третім-шостим абзацами підпункту «е» підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ, в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, зобов’язані стати на облік у контрольних органах.

Взяття на облік у контрольному органі нерезидента здійснюється при настанні першої із подій, визначеної в першому абзаці пункту 3.4 розділу ІІІ порядку за номером 1588, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента відповідної заяви, яку він зобов’язаний подати, зокрема, до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні — до контрольного органу за місцезнаходженням нерухомого майна.

Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об’єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контрольному органі за місцезнаходженням такого об’єкта у порядку, визначеному розділом VIII порядку за номером 1588 (пункт 8.3 розділу VIII порядку).

Взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП.

Таким чином, нерезидент, який не перебуває на обліку у контрольному органі, при настанні першої із подій, а саме, до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні, зобов’язаний стати на облік у контрольному органі за місцезнаходженням такого нерухомого майна.

Якщо нерезидент, який стоїть на обліку у контрольному органі, придбаває нерухоме майно на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то він зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контрольному органі за місцезнаходженням такого об’єкта нерухомого майно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області