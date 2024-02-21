Нашого цвіту по всьому світу

Через нав’язану росією війну чимало наших земляків змушені були залишити рідні домівки. Однак дізнаємося про їхні спортивні успіхи і тепер, коли перебувають за кордоном.

Скажімо, відомий збаразький тренер Петро Король повідомив про нещодавнє досягнення свого підопічного із фізкультурно-спортивного клубу «Чемпіон» Ігоря Романчука в Австралії. Наш земляк продемонстрував там свою майстерність під час чемпіонату штату Новий Південний Уельс з вільної боротьби.

У суперечці юнаків віком до п’ятнадцяти років Ігор Романчук завоював срібну медаль у ваговій категорії до 62 кілограмів.

На фото: Ігор РОМАНЧУК (ліворуч) і переможець у цій ваговій категорії.

Фото із соціальних мереж