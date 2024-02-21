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Нашого цвіту по всьому світу

21.02.202421.02.2024Автор Богдан Дікальчук
Нашого цвіту по всьому світу

Через нав’язану росією війну чимало наших земляків змушені були залишити рідні домівки. Однак дізнаємося про їхні спортивні успіхи і тепер, коли перебувають за кордоном.

Скажімо, відомий збаразький тренер Петро Король повідомив про нещодавнє досягнення свого підопічного із фізкультурно-спортивного клубу «Чемпіон» Ігоря Романчука в Австралії. Наш земляк продемонстрував там свою майстерність під час чемпіонату штату Новий Південний Уельс з вільної боротьби.

У суперечці юнаків віком до п’ятнадцяти років Ігор Романчук завоював срібну медаль у ваговій категорії до 62 кілограмів.

На фото: Ігор РОМАНЧУК (ліворуч) і переможець у цій ваговій категорії.  

Фото із соціальних мереж