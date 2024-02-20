Очікувані сподівання перевищені

Упродовж січня цього року платники Тернопільщини забезпечили надходження 44,9 мільйона гривень земельного податку. Це перевищило надходження січня 2023 року на 9,4 мільйона або ж на 26 відсотків.

Більша частина платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони у січні перерахували майже 37,8 мільйона гривень плати за землю, що на 6,9 мільйона більше, ніж торік у січні.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 7,2 мільйона гривень плати за землю.

Податківці нагадали, що надходження від земельної плати повністю спрямовуються до місцевих бюджетів. Тож є одним з важливих платежів, що формують бюджети громад.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області