Економіка, Новини, Тернопіль

Очікувані сподівання перевищені

20.02.202420.02.2024Автор Богдан Дікальчук
Очікувані сподівання перевищені

Упродовж січня цього року платники Тернопільщини забезпечили надходження 44,9 мільйона гривень земельного податку. Це перевищило надходження січня 2023 року на 9,4 мільйона або ж на 26 відсотків.

Більша частина платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони у січні перерахували майже 37,8 мільйона гривень плати за землю, що на 6,9 мільйона більше, ніж торік у січні.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 7,2 мільйона гривень плати за землю.

Податківці нагадали, що надходження від земельної плати повністю спрямовуються до місцевих бюджетів. Тож є одним з важливих платежів, що формують бюджети громад.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області