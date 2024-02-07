Право юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи надавати та отримувати благодійну допомогу

Основні засади благодійної діяльності в Україні регламентуються Законом України від 5 липня 2012 року за номером 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 частини першої статті 1 згаданого закону визначено, що благодійна діяльність — добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах (частина перша статті 3 закону).

Слід зазначити, що благодійником є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (пункт 5 частини першої статті 1 закону).

Частиною першою статті 5 закону встановлено, що благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

публічний збір благодійних пожертв;

управління благодійними ендавментами;

виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 1 закону бенефіціар благодійної допомоги — набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених законом.

Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених законом.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (ПКУ).

Відповідно до пункту 291.3 статті 291 ПКУ юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування обліку та звітності» розділу ХIV ПКУ.

Поряд із тим, підпунктом 2 пункту 292.1 статті 292 ПКУ визначено, що доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акту приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) — пункт 292.6 статті 292 ПКУ.

До складу доходу, визначеного статтею 292 ПКУ, не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом дванадцяти календарних місяців із дня її отримання, та суми кредитів (підпункт 3 пункту 292.11 статті 292 ПКУ).

Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 ПКУ фінансова допомога — фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Пунктом 291.5 статті 291 ПКУ визначено обмеження, відповідно до яких суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп, зокрема, перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Враховуючи сказане, оскільки пунктом 291.5 статті 291 ПКУ не встановлено заборони здійснювати благодійну діяльність, (у тому числі надавати безповоротну допомогу військовим) юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи можуть здійснювати благодійну діяльність. Окрім цього, податківці зазначили, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 закону за номером 5073 юридичні особи можуть виступати отримувачами благодійної допомоги у разі досягнення цілей, передбачених цим законом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області