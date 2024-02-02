Реєстрація обладнання для підготовки або обробки тютюну

З метою надання практичної та методологічної допомоги територіальним органам ДПС, Державна податкова служба України в межах компетенції надає для використання в роботі інформацію стосовно реєстрації обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законом України від 29 червня 2023 року за номером 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» внесено зміни до статті 21 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» у частині реєстрації обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Водночас статтею 21 закону за номером 481 передбачено, що Порядок ведення єдиного реєстру обладнання затверджується Кабінетом міністрів України, а форми заяв про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, про внесення змін до відомостей, що містяться в єдиному реєстрі обладнання, про виключення відомостей, що містяться в єдиному реєстрі обладнання, затверджує Міністерство фінансів України.

На сьогодні підготовлено відповідні проекти нормативно-правових актів, які проходять узгодження відповідно до законодавства.

Отже з урахуванням погодженої позиції з Міністерством фінансів України єдиний реєстр обладнання розпочне функціонувати з моменту затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Таким чином реєстрація обладнання у єдиному реєстрі обладнання розпочнеться з початком функціонування цього реєстру.

Про це йдеться у листі ДПС України від першого лютого 2024 року за номером 2760/7/99-00-09-04-02-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області