Штрафні санкції при реєстрації податкових накладних із порушенням строків під час карантину чи воєнного стану

Строки для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) визначені пунктом 201.10 статті 201, пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX та підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідальність за порушення строків, визначених ПКУ, для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування передбачена статтею 1201 ПКУ та пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з пунктом 521 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій, зокрема, за порушення вимог законодавства в частині нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

У зв’язку з введенням 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні було внесено низку змін до ПКУ, які стосувалися, зокрема, можливості проведення камеральних перевірок, предметом яких є своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН та застосування до платників податку штрафних санкцій у разі реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН з порушенням строків, визначених ПКУ.

У період із 7 березня 2022 року (з дати набрання чинності Законом України від 3 березня 2022 року за номером 2118-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану») до 27 травня 2022 року проведення камеральних перевірок, предметом яких є своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, було призупинено.

Після набрання 27 травня 2022 року чинності Законом України від 12 травня 2022 року за номером 2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» було відновлено проведення камеральних перевірок та запроваджено нові строки для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період із першого лютого 2022 року по 31 травня 2022 року, а в разі виявлення порушень за результатами проведення таких перевірок до платників податку, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки, почали застосовуватися штрафні санкції, оскільки відповідно до вісімнадцятого абзацу підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, на період дії воєнного стану, норми пункту 521 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не застосовувалися.

Із першого липня 2023 року на всій території України було відмінено карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Штрафні санкції застосовуються у разі реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування з порушенням строків, визначених ПКУ, граничні строки реєстрації яких припадають на період дії карантину та/або воєнного стану, якщо порушення вчинене:

у період із першого березня 2020 року до 27 травня 2022 року — штрафні санкції не застосовуються (пункт 521підрозділу 10 розділу XX ПКУ);

у період із 27 травня 2022 року до першого серпня 2023 року — штрафні санкції застосовуються (пункті 1201.1 статті 1201 ПКУ, пункт 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, вісімнадцятий абзац підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ);

із першого серпня 2023 року — штрафні санкції застосовуються (пункт 1201. 1 статті 1201 ПКУ, пункт 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).

Більш детальніше про застосування штрафних санкцій в особливий період йдеться у листі ДПС України від першого лютого 2024 року за номером 2725/7/99-00-04-02-03-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області