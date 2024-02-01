Цифрові підписи стають усе популярнішими

Упродовж 2023 року працівники сектору реєстрації користувачів головного управління ДПС України, що діє у Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ, громадянам видали 17534 сертифікати електронного цифрового підпису. А з початку цього року за січень видано 1630 сертифікатів електронного підпису.

Воєнний стан спонукав жителів нашого краю до активного використання електронних сервісів та обмеженого безпосереднього спілкування. До того ж наявність цифрового підпису відкриває його власнику можливості електронного кабінету: від подання звітності, заяв — до з’ясування нарахованих та сплачених платежів тощо.

Послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною та займає до десяти хвилин часу. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши сектор реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кімната 122.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області