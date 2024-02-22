Уперше за останні три десятиріччя

Понад дві з половиною сотні учасників із дев’ятнадцяти збірних нещодавно зібралися у Файному місті, аби посперечатися за нагороди всеукраїнських змагань із фехтування. Крім господарів, свою майстерність продемонстрували юні спортсмени з Харківської, Львівської, Закарпатської, Хмельницької, Дніпропетровської, Київської, Запорізької та Івано-Франківської областей.

Старші фехтувальники з трьох вікових груп (від 2009 року народження) розіграли призи всеукраїнської національної дитячої «Ліги В.В. Миронюка». А наймолодші (від 2015 року народження) взяли участь у фехтуванні на шпагах одного з етапів змагань «Мураха-2024».

Честь Тернополя захищали 34 вихованці КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського. Найкраще серед них виступив Максим Пуківський, який завоював третє місце серед юнаків 2015 року народження. Організатори стартів запевнили, що такого рівня змагання у Тернополі провели вперше за останні три десятиріччя.

На фото: щасливі маленькі переможці.

Фото із соціальних мереж