В азартних баталіях перемогли найсильніші

Нещодавно зал боротьби Тернопільської КДЮСШ №1 знову став ареною цікавих і захопливих поєдинків. За нагороди чемпіонатів Тернопільщини з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2009—2010 років народження та молодих атлетів віком до 23-х років змагалися понад сто атлетів із десяти збірних — обласного центру, Борщева, Скали-Подільської, Збаража, Вишнівця, Теребовлі, Підволочиська, Шумська і Чорткова.

Поєдинки турніру юнаків засвідчили перевагу в своїх вагових категоріях Артема Перхалюка, Дениса Скрипника з Теребовлі, теребовлянців Костянтина Роговського і Валентина Барана та тернопільців Назара Гуски, Євгена Ранецького з ОДЮСШ з літніх видів спорту, Івана Низового зі Збаража, Віктора Парасинчука з Борщева, Романа і Назара Логойд із Підволочиська та Євгена Хом’яка з Вишнівця.

Серед дівчат чемпіонками стали Мартіна Модна з Вишнівця, Поліна Малихіна (ОДЮСШ із літніх видів спорту, Шумськ-Теребовля) і Катерина Талац із Чорткова.

У той же час за підсумками змагань чоловіків віком до 23-х років тріумфували студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Олег Щур та Андрій Антонюк, Тарас Драбюк і Сергій Подолянюк із Тернопільської КДЮСШ №1, Сергій Мусикевич з ОДЮСШ із літніх видів спорту, Максим Тихонюк та Олександр Сич із Збаража, теребовлянець Юрій Чорний і Валентин Галайчук із Борщева.

Не можна не зазначити, що у змаганнях на рівних зі всіма змагалися представники тернопільського регіонального центру «Інваспорт». Скажімо, у суперечці юнаків призером у своїй ваговій категорії став Денис Ралик. А в дівчат друге місце завоювала Вікторія Пилипів. Серед чоловіків же призерами стали студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Віктор Блоха і Микола Василик.

Приємно, що змагання відбулися на високому організаційному рівні. Про це свідчить хоча би та обставина, що у складі суддівської колегії працювали двоє суддів міжнародної категорії — Володимир Приймак і Тетяна Сікновенко. Перед початком змагань Володимир Приймак провів невеличкий семінар для тренерів, суддів і спортсменів. Повідомив про останні зміни у правилах змагань з вільної боротьби та трактування окремих ситуацій, що трапляються у поєдинках борців.

А декан факультету фізичного виховання національного педагогічного Віктор Шандригось провів профорієнтаційну бесіду з учнями загальноосвітніх шкіл області, які в майбутньому планують здобувати вищу освіту і підвищувати свою спортивну майстерність.

Усі переможці і призери нагороджені грамотами і медалями. До змагань борців готували Валерій і Дмитро Красовські, Олег Жирій, Тетяна Сікновенко, Валерій Рибін, Іван Лозинський, Петро та Євген Королі, Олег Борисевич, Володимир Перхалюк, Руслан Омелянчук, Мирослав Бучко, Руслан Антонюк, Сергій Недокіс, Ярослав Боднар, Василь Логойда, Леон Уруський, Юрій Геравс і Віктор Шандригось.

Змагання були відбірковими для участі в чемпіонаті України серед юнаків і дівчат (2009—2010 років народження), що відбудеться на початку березня в Ужгороді та чемпіонату України серед молоді віком до 23-х років, запланованого на березень у Луцьку.

Після завершення їх учасники висловили щиру подяку і низький уклін мужнім воїнам Збройних сил України за можливість тренуватися і брати участь у змаганнях.

На фото: світлина на згадку після завершення змагань.

Фото організаторів