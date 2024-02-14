Валюта для складання звіту про використання коштів, виданих на відрядження за кордон

Згідно з частиною четвертою статті 5 Закону України від 21 червня 2018 року за номером 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається Національним банком України (НБУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 42 розділу VI Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року за номером 2, резиденти — юридичні особи і фізичні особи-підприємці, представництва юридичних осіб — нерезидентів мають право проводити розрахунки щодо забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон, а також розрахунки з оплати представницьких витрат на організацію офіційних заходів за кордоном, із використанням знятої для цих цілей із власних поточних рахунків готівкової іноземної валюти.

Згідно з пунктом 5 розділу IІІ Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року за номером 59, підприємство, що відряджає працівника у відрядження за кордон, забезпечує його авансом у національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у доларах США/євро, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ, встановленим на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження.

Відповідно до пункту 17 розділу ІІІ згаданої інструкції після повернення з відрядження працівник зобов’язаний до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом) підлягає поверненню працівником (у грошових одиницях, у яких було надано аванс) на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у встановленому законодавством порядку, а у разі отримання авансу готівкою сума надміру витрачених коштів підлягає поверненню працівником до каси відповідного державного органу, військового формування, відповідної установи чи організації.

Якщо відряджений працівник отримав аванс на службове відрядження готівкою, він подає звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи.

Якщо під час службового відрядження відряджений працівник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, за наявності поважних причин керівник може продовжити строк подання звіту до двадцяти банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Звіт подається підзвітною особою за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року за номером 841 «Про затвердження форми звіту про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, та порядку його складання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 травня 2023 року за номером 239). Разом із звітом подаються підтвердні документи, що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат, із зазначенням форми їх оплати (готівкою, чеком, платіжною карткою, безготівковим перерахунком).

Строки подання звіту встановлені у підпункті 170.9.3 пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України. При цьому, суми невитрачених коштів повертаються платником податку в касу або зараховуються на банківський рахунок підприємства до чи під час подання звіту.

Пунктом 19 розділу III інструкції за номером 59 передбачено, що під час складання звіту перерахунок здійснених у відрядженні витрат, які підтверджено документально, здійснюється відповідно до фактичного обмінного курсу, застосованого банком, у разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти — зважаючи на крос-курс, розрахований за офіційним обмінним валютним курсом, встановленим НБУ на день затвердження звіту.

Враховуючи сказане, звіт складається у національній валюті України за крос-курсом, розрахованим за офіційним обмінним валютним курсом, встановленим НБУ на день затвердження звіту. При цьому сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на банківський рахунок підприємства, що їх надало, у грошових одиницях, в яких було надано аванс, у встановленому законодавством порядку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області