Заповнення реквізитів «Призначення платежу» та «Отримувач» розрахункового документа на сплату державного мита

Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 розділу ІІ згаданого аорядку визначено, що під час сплати, зокрема, інших платежів, на бюджетні рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює такі поля:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до порядку (наприклад, 101 — сплата суми державного мита);

у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі (наприклад, сплата суми державного мита за реєстрацію права власності на нерухоме майно).

Коли платником при сплаті, зокрема, інших платежів на бюджетні рахунки у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до порядку, вважається, що платник сплатив грошове зобов’язання за кодом виду сплати 101 (пункт 4 розділу ІІ порядку).

При сплаті платежу готівкою платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, оформленої у паперовій формі, заповнює відповідну інформацію, яку надавач платіжних послуг використовує в повному обсязі при виконанні платіжної операції на переказ коштів готівкою (пункт 8 розділу ІІ порядку).

Пунктом 9 розділу ІІ порядку визначено, що сплата, зокрема, інших податків здійснюється платником безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, — представником платника.

Відповідно до пункту 11 додатка «Указівки щодо заповнення реквізитів платіжної інструкції, оформленої в паперовій або електронній формі» до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163, у реквізиті «Отримувач» під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, території та код бюджетної класифікації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області