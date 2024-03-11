Досягти бажаного ніколи не пізно!

У вівторок, 12 березня, в турецькому Ерзурумі завершилися ювілейні XX зимові Дефлімпійські ігри. Турнір, який мав відбутися ще торік, таки визначив імена своїх лауреатів.

Серед тих, хто поставив гучну і, водночас, переможну крапку у лижних перегонах, також один з наших земляків Андрій Андріїшин. У чоловічому командному спринті разом із новоспеченим переможцем цих ігор Русланом Денисенком із Сумщини ветеран лижного спорту Тернопільщини Андрій Андріїшин, який напередодні, восьмого березня, відсвяткував 38-й день народження, не залишили шансів суперникам.

Тож до четвертої срібної та однієї бронзової медалі, завойованої на трьох попередніх Дефлімпіадах, у тому числі і на цій, Андрій Андріїшин додав і першу золоту. Гідний поваги спортивний подвиг атлета, який для підкорення омріяної вершини віддав два десятки років.

Стосовно ж виступів збірної України на ювілейній зимовій Дефлімпіаді, то остаточних підсумків ще день-другий доведеться зачекати. Однак перед завершальними стартами збірна України лідирувала, вже встигнувши покласти до командної скарбнички вісім золотих, п’ять срібних і три бронзові медалі.

На фото: «золотий» дует лижників у складі Руслана ДЕНИСЕНКА та Андрія АНДРІЇШИНА (праворуч).

Фото із соціальних мереж