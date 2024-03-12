Коли необхідно оподатковувати надану роботодавцем працівнику разову нецільову матеріальну допомогу

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 ПКУ, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пунктом 164.2 статті 164 ПКУ включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) та інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ.

Якщо працедавець надає окремим працівникам матеріальну допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами без встановлення цілей або напрямів її витрачення та носить разовий характер, наприклад, на вирішення соціально-побутових потреб, то сума такої допомоги є нецільовою благодійною допомогою та оподатковується з урахуванням пункту 170.7 статті 170 ПКУ.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розділом IV ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 1 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (підпункт 1.4 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Відповідно до підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з першим абзацом підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на перше січня такого року (у 2022 році — 3470,00 гривень, у 2023 році — 3760,00 гривень, у 2024 році — 4240,00 гривень).

При цьому, якщо сума нецільової благодійної допомоги перевищує зазначений розмір, то сума такої допомоги в частині її перевищення є об’єктом оподаткування військовим збором на загальних підставах.

Враховуючи сказане, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, сума нецільової благодійної допомоги, що надається роботодавцем на користь працівника, яка сукупно у 2024 році не перевищує 4240,00 гривень, а в частині її перевищення є об’єктом оподаткування військовим збором на загальних підставах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області