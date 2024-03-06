На соціальні гарантії

Упродовж перших двох місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 1 мільярд 18 мільйонів гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Податківці нагадали, єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Варто також мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з першого січня 2024 року це — 1562 гривні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області