Необхідність дотримуватися вимог порядку заповнення реквізитів платіжної інструкції

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Його фахівці звернули увагу платників податків на необхідність дотримуватися вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також при їх поверненні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України за номером 148 від 22 березня 2023 року.

Обов’язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит «Призначення платежу», під час заповнення якого для платника у разі сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний/небюджетний/єдиний/депозитний рахунок передбачено поля встановленого формату:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису» (податківці рекомендують при заповненні цього поля додатково зазначати ЄДРПОУ/РНОКПП фактичного платника);

«Номер рахунку» (при сплаті на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

«Сума податку» (при сплаті на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

«Інформація про податкове повідомлення (рішення)» (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС).

Також вони наголосили на необхідності коректного заповнення полів платіжної інструкції «Код платника/фактичного платника» та «Платник/фактичний платник», передбаченими Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою Постановою НБУ за номером 163 від 29 липня 2022 року (зі змінами та доповненнями несеними постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2023 року за номером 179). Нагадали і про те, що відповідно до пункту 38.2 статті 38 ПКУ сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, — податковим агентом або представником платника податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області