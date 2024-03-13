Нюанси оподаткування транспортним податком легкових автомобілів

Згідно з підпунктом 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України (ПКУ) платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Нормами ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (підпункт 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 ПКУ).

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України, станом на перше січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до першого лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на офіційному вебпорталі розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Основним показником, на основі якого складається перелік, є середня ринкова вартість автомобіля.

Методика визначення середньої ринкової вартості легкових автомобілів затверджена постановою КМУ від 18 лютого 2016 року за номером 66 «Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів».

Враховуючи сказане, легковий автомобіль, який включений до переліку та щодо нього в колонці «Рік випуску (включно)» переліку зазначено «до 1 року», однак з року випуску (виготовлення) пройшло вже більше одного року, є об’єктом оподаткування транспортним податком. При цьому, датою, яку слід враховувати для обчислення суми транспортного податку, вважається дата випуску (виготовлення) транспортного засобу (день, місяць, рік) згідно з реєстраційними і технічними документами на транспортний засіб. Для транспортних засобів, календарну дату виготовлення яких визначити неможливо, — перше січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області