Подання розрахунку до закінчення звітного кварталу, якщо в ньому проводиться процедура припинення державної реєстрації

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 розділу IV та підпункту 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 розділу ІІ Податкового кодексу України (ПКУ), особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, до контрольного органу за основним місцем обліку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 із змінами та доповненнями.

Згідно з пунктом 4 розділу І порядку подання платником розрахунку за період, у якому проводилась процедура припинення, здійснюється до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи та/або державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця).

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання — податковий агент — у період проведення процедури державної реєстрації припинення, не здійснює господарську діяльність та провів остаточний розрахунок з найманими працівниками посеред кварталу, то він повинен подати розрахунок до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи та/або державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця). Тобто, в такому випадку розрахунок подається до закінчення звітного (податкового) кварталу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області