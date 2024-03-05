Про запровадження оподаткування акцизним податком продуктів, що містять нікотин

Державна податкова служба України листом за номером 5626/7/99-00-03-04-02-07 від 29 лютого 2024 року надала інформацію стосовно запровадження оподаткування акцизним податком нікотиновмісних продуктів для орального застосування з урахуванням положень Закону України від 16 січня 2024 року за номером 3553-ІХ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо приведення деяких норм у відповідність із Законом України «Про Митний тариф України» та уточнення окремих положень». На це звернули увагу у головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Цей закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування. Тобто, з урахуванням його опублікування у «Голосі України» у номері за 13 лютого цього року, із першого березня 2024 року.

Відповідно до змін, внесених цим законом до Податкового кодексу України (ПКУ), починаючи з першого вересня 2024 року підлягатимуть оподаткуванню акцизним податком операції із ввезення та реалізації на митній території України товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2404 91 90 00 «Інші нікотиновмісні продукти для орального застосування», які включено до переліку підакцизних товарів, — за ставкою 2363,4 гривні за один кілограм (нетто) такого продукту, а з першого січня 2025 року — 2836,08 гривні за один кілограм (нетто) такого продукту.

Водночас змінами, внесеними законом до підпункту 14.1.252 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, уточнено положення щодо визначення «тютюнові вироби», до яких також віднесено інші, відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння.

Статтею 226 ПКУ встановлено вимоги до маркування марками акцизного податку тютюнових виробів, зокрема наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Відповідно до підпункту 14.1.145 пункту 14.1 статті 14 ПКУ підакцизні товари (продукція) — товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим ПКУ встановлено ставки акцизного податку. Максимальні роздрібні ціни — ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію) з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок із реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни (підпункт 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Вимоги щодо встановлення виробником або імпортером максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію), які повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом із датою їхнього виробництва, визначені статтею 220 ПКУ, якою, зокрема, передбачено, що установлені виробником або імпортером не пізніше ніж десятого числа максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари (продукцію) запроваджуються з п’ятнадцятого числа місяця, в якому подається декларація, а установлені не пізніше ніж 25 числа — із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому декларацію подано центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і діють до їх зміни у порядку, встановленому ПКУ.

Відповідно до статті 17 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

виробництва та/або зберігання, та/або транспортування, та/або реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими паперовими марками акцизного податку — 200 відсотків вартості товару (продукції), але не менше 17000 гривень;

роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на такі товари (продукцію), встановлених їхніми виробниками/імпортерами, збільшеними на суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (продукцією), — 100 відсотків вартості наявних у суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, але не менше 10000 гривень.

Отже, у зв’язку із запровадженням оподаткування акцизним податком інших нікотиновмісних продуктів для орального застосування, починаючи з першого вересня 2024 року, всі вимоги щодо оподаткування цим податком, у тому числі п’ятивідсотковим акцизним податком із роздрібної торгівлі підакцизними товарами, а також маркування марками акцизного податку таких нікотиновмісних продуктів для орального застосування, які включено до переліку підакцизних товарів, а також відповідальність за їхнє недотримання застосовуватимуться, починаючи з першого вересня 2024 року.

Для запровадження з першого вересня 2024 року оподаткування акцизним податком інших нікотиновмісних продуктів для орального застосування, у тому числі п’ятивідсотковим акцизним податком із роздрібної торгівлі підакцизними товарами, платники податків, які є виробниками та/або імпортерами таких продуктів, мають право відповідно до статей 220 та 226 ПКУ:

не пізніше ніж за два місяці, для задоволення потреби в марках у вересні 2024 року, подати попередню заявку-розрахунок про потребу в марках акцизного податку «тютюн вітчизняний (інші вироби)» — «ТВ ІНШІ», «тютюн імпортний (інші вироби)» — «ТІ ІНШІ» у кількості, необхідній для маркування інших нікотиновмісних продуктів для орального застосування;

не пізніше ніж 25 серпня 2024 року подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларацію про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) щодо встановлення з першого вересня 2024 року максимальних роздрібних цін на інші нікотиновмісні продукти для орального застосування.

Для забезпечення можливості своєчасного маркування інших нікотиновмісних продуктів для орального застосування з метою їхнього ввезення на митну територію України та реалізації з першого вересня 2024 року — одержання виробниками та імпортерами таких продуктів марок акцизного податку до першого вересня 2024 року здійснюється виключно за умови подання продавцю таких марок заявки-розрахунку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, документів, що підтверджують внесення плати за марки і сплату до відповідного бюджету акцизного податку за ставками, які діятимуть із першого вересня 2024 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області