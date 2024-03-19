Військовий збір доходу за продану вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних металів тощо

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 163.1 статті 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено підпунктами 164.2.1—164.2.20 пункту 164.2 статті 164 ПКУ.

Крім того, до зазначеного переліку включаються інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ, що передбачені підпунктом 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 ПКУ.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних металів (товарна позиція 7204 згідно з УКТ ЗЕД), брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8549 11 10 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (коди 8549 11 90 00, 8549 12 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України (НБУ) — підпункт 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 ПКУ).

Разом із тим, відповідно до першого абзацу підпункту 1.7 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пунктах 3 і 4 пункту 170.13 прим.1 статті 170 ПКУ та пункті 14 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в першому абзаці пункту 10 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (підпункт 1.9 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) та доходи, зазначені в пунктах 13,15,16,17 і 18 підрозділу І розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (підпункт 1.10 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Враховуючи сказане, не підлягає оподаткуванню військовим збором сума доходу, отримана платником податку — фізичною особою за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних металів (код 7204 згідно з УКТ ЗЕД), брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8549 11 10 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (коди 8549 11 90 00, 8549 12 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області