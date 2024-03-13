Закарпатський тріумф

З Ужгорода нещодавно повернулися вихованці тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт» із порушеннями слуху, які займаються пляжним волейболом. Інакше як тріумфальним, виступ наших земляків не назвеш.

За підсумками першого відкритого обласного етапу Закарпатської області всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей 2009—2013 років народження, а також відкритої першості цієї ж області з пляжного волейболу серед спортсменів 2002—2008 років народження тільки тернопільські прихильники «гри над сіткою» піднімалися на верхню сходинку п’єдесталу пошани.

Під час дитячих баталій на спартакіаді серед дівчат перемогли Анастасія Абакумова і Катерина Соловйова, а серед юнаків — дует у складі Владислава Турчина і Микити Якимчука. Натомість відкриту першість Закарпаття виграли Софія Прийдун із згаданою вже Катериною Соловйовою і Богдан Курницький з Артуром Турчином.

Тернопільські волейболісти займаються під керівництвом заслуженого тренера України Петра Ніколюка.

На фото: Петро НІКОЛЮК разом зі своїми підопічними.

Фото із соціальних мереж