Зміни до форми звітності з податку на прибуток підприємств

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області З метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю цього податку Державна податкова служба України повідомила, що 16 лютого 2024 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 4 січня 2024 року за номером 6 «Про затвердження змін до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 січня 2024 року за номером 93/41438.

Згаданим наказом за номером 6 визначено пов’язані з реалізацією положень Закону України від 10 серпня 2023 року за номером 3325-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України» зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за номером 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року за номером 101).

Законом внесено зміни, зокрема, до розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (ПКУ), якими передбачаються редакційні уточнення окремих положень, а саме:

слова «операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів» замінено словами «організаторів азартних ігор, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, окрім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів»;

слова «азартних ігор з використанням гральних автоматів» замінено словами «організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів»;

слова «букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино)» замінено словами «діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор».

Такі зміни стосуються уточнення об’єктів оподаткування податком на прибуток підприємств суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, визначених підпунктами 134.1.5, 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 ПКУ, а саме:

доходу організаторів азартних ігор, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 ПКУ;

доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 ПКУ.

Відповідно до підпункту 141.5.1 пункту 141.5 статті 141 ПКУ суб’єкти, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, одночасно з податком на прибуток за ставкою, визначеною у пункті 136.1 статті 136 ПКУ, сплачують податок на дохід за ставками, визначеними підпунктами 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 ПКУ.

Нарахований суб’єктом, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, податок на дохід за ставками, визначеними підпунктами 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 ПКУ, не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта.

Згідно з підпунктами 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 ПКУ (з урахуванням внесених змін) під час провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною пунктом 136.1 статті 136 ПКУ, для платників податку на прибуток встановлено ставку податку у розмірі:

10 відсотків від доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (підпункт 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 ПКУ);

18 відсотків від доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю (підпункт 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 ПКУ).

У зв’язку із зазначеним до основної форми декларації наказом за номером 6 внесено такі зміни:

у рядку 10 уточнено редакцію особливих відміток для суб’єктів, що здійснюють організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, та суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, крім організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

показники рядків 11—13 і 15 щодо сум доходів, отриманих від діяльності з організації і проведення азартних ігор, та податку на дохід викладено в новій редакції.

Також аналогічні показники рядків 11—13, 15 додатка ВП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядки 29—32, 34—36, 38—40, 42) приведено у відповідність до форми декларації.

Положеннями пункту 46.6 статті 46 ПКУ передбачено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З урахуванням цього платники податку на прибуток матимуть змогу подати декларацію за оновленою формою, починаючи зі звітного (податкового) періоду — півріччя 2024 року.

Про все це йдеться у листі ДПС України від 20 лютого 2024 року за номером 4564/7/99-00-21-02-01-07 за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/78777.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області