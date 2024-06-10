На обороноздатність країни

За січень-травень цього року від платників краю до бюджету надійшло 216,3 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Надходження перевищили показник січня-травня 2023 року на 24,9 мільйона гривень. Лише у травні Тернопільщина спрямувала до бюджету 48,5 мільйона гривень військового збору.

Податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області