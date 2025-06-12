Орест МЕЛЬНИК: «Будь-який варикоз можна вилікувати лазером»

Варикозне розширення вен (скорочено, варикоз) — це хронічна патологія, яка розвивається через порушення роботи клапанів у венах, що призводить до застою крові, розширення та скручування вен, найчастіше — на ногах. Хоча для багатьох це може бути лише косметичною проблемою, у деяких випадках варикоз може призвести до серйозних ускладнень, таких як утворення тромбів, виразки шкіри та кровотечі. Про сучасні методи лікування варикозу розповів доктор Орест Мельник, сертифікований хірург, судинний хірург, флеболог, лікар УЗД зі стажем роботи у хірургії понад 20 років.

«Жодному пацієнтові не відмовляю»

Станом на тепер лікар консультує і оперує, приймає пацієнтів у Тернополі на базі кількох локацій, адже його фах і висока кваліфікація — дуже затребувані. Як відзначає пан Орест, звернень з питань флебології (зокрема, діагностики та лікування варикозного розширення вен) — чимало.

«Варикоз — це досить поширена хвороба. Якщо заокруглити, близько 25% населення планети хворіє на варикоз у різних проявах. Як і будь яка-патологія, варикоз може бути діагностований як на більш ранніх стадіях, так і на пізніших. Особисто я працюю з різними стадіями хвороби, жодному пацієнтові не відмовляю, — наголошує медик. — Будь-який варикоз можна вилікувати сучасними методами, зокрема лазером — незалежно від рівня складності проблеми».

Прикметно, що пацієнти до Ореста Мельника приходять різними шляхами, і тільки приблизно 10% із них — за скеруванням сімейного лікаря. «Насправді більшість пацієнтів приводить до мене т.зв. «бабусине радіо», реклама, соцмережі, — розповідає хірург. — До речі, безпосередньо флебологією я займаюся близько десяти років. Можу сказати, що ендовенозну лазерну абляцію (ЕВЛА), яку також називають ендовенозною лазерною коагуляцією (ЕВЛК) — тобто сучасну, малоінвазивну процедуру лікування варикозного розширення вен, що є золотим стандартом у флебології, — я виконав вперше у Тернопільській області, працюючи в Теребовлянській районній лікарні».

Втім, на початку 2003 року лікар покинув державну медицину і відтоді працює приватно. «Так комфортніше для мене і для пацієнтів», — зазначає фахівець. Лазерне лікування варикозу — це вартісна і високотехнологічна процедура. Не кожен лікар може освоїти ці технології. «Коли ми оперуємо варикоз, ми це робимо лазером, дистанційно і під контролем ультразвуку. Тобто сучасний флеболог, який оперує варикоз, має володіти ультразвуком — не кожен медик може це осягнути», — наголошує співрозмовник.

Окрім класичної хірургії, у 2010 році Орест Мельник здобув додаткову спеціалізацію по ультразвуку у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. А з 2015 року додав у свій професійний арсенал вузьку спеціалізацію по судинній хірургії — відповідне навчання пройшов у Харківському національному медичному університеті. Фахівців такого рівня в Тернополі — двоє-троє, включно з паном Орестом Мельником. Багато хто оперує варикоз — але традиційним способом. Тут важить іще й питання обладнання — не кожен може собі дозволити його придбати і опанувати.

Як виявити варикоз?

Варикоз — така хвороба, яку майже завжди можна виявити візуально. Переважно характерні прояви венозного розширення вен видно на нозі — хоча бувають випадки, коли не видно. Це пов’язано з особливостями анатомії і будови цього варикозу.

«Якщо збільшених вен і вузлів не видно, найчастіше люди звертаються за допомогою на більш запущених стадіях хвороби, коли є певні трофічні зміни на гомілках, специфічна пігментація, ущільнена підшкірна жирова клітковина. Бували випадки, коли нічого не видно назовні, але вже маємо трофічну виразку — як правило, це ускладнення варикозу, — розповідає Орест Мельник. — Важливим аспектом є симптоматика варикозу. Коли ми бачимо зовнішні прояви хвороби, то немає потреби довго міркувати — просто потрібно йти до лікаря. Коли ж візуальних проявів немає, занепокоєння мають викликати наступні симптоми: важкість у ногах вкінці дня, набряки — як правило, асиметричні, тому що варикоз не завжди вражає обидві ноги, відчуття скутості в нозі, ніби до неї щось прив’язали».

Коли людина звертається до флеболога з підозрою на варикоз, насамперед проводиться сучасна якісна діагностика. «Якщо людина приходить на огляд, ми обстежуємо її візуально, але цього недостатньо. Будь-який огляд супроводжується ультразвуковим обстеженням судин нижніх кінцівок у положенні стоячи (в ортостазі). На основі цього формується висновок: є у людини варикоз, чи немає. Відповідно призначається й подальше лікування», — пояснює медик.

Специфіка і переваги лазерного лікування

На жаль, варикозне розширення вен — це проблема, яка лікується тільки оперативним втручанням. Неважливо, чи це класична хірургічна операція, чи сучасна малоінвазивна операція, що виконується через невеликі проколи і введення катетерів. За винятком 1-2% клінічних випадків, це не термінова, а планова операція, до якої людина може підготуватися, обрати для себе зручний час, коли вона може прийти до лікаря і прооперуватися.

Класичний метод оперування варикозу передбачає загальне знеболення пацієнта чи спінальну анестезію, передбачає розрізи, шви, госпіталізацію пацієнта. Сукупність цих факторів робить операцію досить травматичною. Сьогодні можна лікувати варикоз без розрізів, без швів, під місцевою анестезією. Операція триває годину часу, а після неї пацієнт встає і йде додому, госпіталізація не потрібна.

«ЕВЛА виконується так: робиться місцева анестезія довкола вени, що буде оброблятися; через невеликий прокол у вену ставиться катетер, через нього вводиться спеціальний світловод — тонке лазерне волокно; світловод повільно вивільняється, а лазерна енергія, що випромінюється з його кінчика, нагріває стінки вени. Це призводить до «склеювання» (коагуляції) вени та її закриття. Потім, у процесі життєдіяльності, впродовж трьох-шести місяців закрита ділянка розсмоктується організмом — адже він є досконалою системою, і все непотрібне для нього у певний спосіб утилізує».

Запитую пана Ореста, чи не відчуває людський організм певного дискомфорту, втративши фрагмент вени ось таким чином. «Ні, жодного дискофорту нема, — відповідає він. — Варикоз вражає підшкірні вени на ногах. Якщо вони добре функціонують, то несуть до 10% обсягу кровопостачання ноги. Коли ми ліквідовуємо хвору вену, ноги ніяким чином не страждають — їм, навпаки, стає тільки краще й легше. Після закриття ураженої вени кров автоматично перенаправляється по здорових венах».

Перевагами ЕВЛА є висока ефективність, мінімальний ризик ускладнень, малоінвазивність, безболісність, швидке відновлення. Госпіталізація не потрібна — пацієнт відправляється додому одразу після процедури. Щодо післяопераційної реабілітації, то її практично немає. «Після проведення операції є певний список рекомендацій, які ми надаємо пацієнту: впродовж тижня не піднімати вантажів не більше 10 кг і тиждень носити спеціальні компресійні панчохи. Після цього часу людина може повністю повертатися до свого звичного способу життя», — пояснює Орест Мельник..

Ризик ускладнень при хворобі

Запитую пана Ореста, що відбувається, коли людина з варикозом вчасно не звертається до фахівця? «Маємо розуміти, що варикоз — це хронічна і прогресуюча хвороба. Якщо його не лікувати, він буде прогресувати. Прогресування хвороби відбувається у двох напрямках: суб’єктивні відчуття, коли пацієнта щось болить, непокоїть, є дискомфорт у нозі; зовнішні прояви — збільшення варикозних вузлів, зміна кольору шкіри, пігментація на нозі. Одне з найбільш небезпечних ускладнень варикозу — це тромбоз. Стінки вени змінюється, фактори зовнішнього чи внутрішнього середовища можуть спричинитися до утворення тромбів. І насправді ми цей процес не можемо попередити — це трапляється спонтанно, в будь-який момент, — зазначає медик. — Лікуючи варикозне розширення вен, ми попереджуємо ймовірність уворення тромбів, а також розвиток якихось небажаних ускладнень штибу тромбоемболії легеневої артерії, що досить часто буває в таких пацієнтів.

Тромбоемоблії бувають летальними і нелетальними — важко сказати, як саме ця патологія буде розвиватись у пацієнта. Якщо це нелетальна тромбоемболія, то хворому доведеться певний час лікуватися в умовах реанімації, пити таблетки. У летальному випадку, як ми розуміємо, все набагато трагічніше. Тому краще варикоз виявляти і лікувати на ранніх стадіях — це допоможе запобігти розвитку важких і непрогнозованих ускладнень».

Чи можлива профілактика?

Найперший фактор виникнення варикозу — спадковість. «Ми можемо сказати, що це — спадкова хвороба. Це не так очевидно для широкого загалу пацієнтів — але медикам про це добре відомо. У мене бували випадки, коли одного дня довелося оперувати спершу маму, а потім — дочку. Минулого року був випадок, коли я оперував бабусю, її дочку і внучку — цілі три покоління жінок у родині хворіли на варикоз. Як правило, хвороба передається по жіночій лінії — та й загалом, варикоз значно частіше зустрічається саме у жінок. Хоча в медицині відоме й таке явище як спортивний варикоз, але там є певна специфіка і не завжди ті вени, які ми бачимо назовні у спортсменів, уражені варикозом, — розповідає лікар. — Оскільки хвороба генетично зумовлена, запобігти їй практично неможливо — але ми можемо зменшити якісь ризики його прогресування: не набирати вагу, вести більш рухливий спосіб життя, пити більше води, не зловживати фізичними загрузками».

Лазерне лікування варикозу не є болісною процедурою, викликає мінімальний дискомфорт — можливо, це трошечки неприємно, але операцію варто зробити, щоб не виникло значно серйозніших ускладнень, зокрема тромбоемболії, трофічних виразок на гомілці. На жаль, є багато випадків, коли люди нехтують своїм станом здоров’я — аж доки не розвивається тромбоз і операцію потрібно робити терміново. Звісно, краще до такого не допускати, вчасно звертатися за допомогою до спеціаліста. А зробити це і записатися на консультацію до флеболога Ореста Мельника наші читачі можуть за номером телефону: +380 67 976 6989.

Уляна ГАЛИЧ.

На фото: Орест МЕЛЬНИК за роботою.