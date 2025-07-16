Бібліотеки як простір підтримки: у Теребовлянській громаді обговорили реалізацію програми ментального здоров’я «Ти як?»

У Теребовлянській громаді відбулася вже друга зустріч, присвячена впровадженню Всеукраїнської програми з ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Цього разу захід було проведено для працівників бібліотек. Спілкування з учасниками провела координаторка програми у громаді Галина Майор.

У фокусі розмови: загальні цілі та завдання програми «Ти як?»; інструменти для підтримки ментального здоров’я на місцевому рівні; роль бібліотек як безпечного й довірливого простору для спілкування та допомоги.

Окрему увагу приділили ресурсам, які мають бути доступні для кожного відвідувача. Зокрема, інформаційні матеріали, QR-коди на корисні ресурси, гарячі лінії, контакти психологічних центрів допомоги.

Бібліотека – це більше, ніж просто місце для читання. У сучасних умовах вона може бути точкою емоційного спокою, де людина знайде не лише інформацію, а й підтримку, розуміння, а іноді й перший крок до відновлення душевного балансу.

«Кожен із нас має право на спокій, розуміння і підтримку. Наша громада – це простір, де ми не соромимось говорити про емоції, а вчимося бути поруч один для одного», – наголосила Галина Майор.

У Теребовлянській громаді програма «Ти як?» стає важливою складовою місцевої соціальної політики, охоплюючи різні вікові групи та фахові спільноти.

Додаткові матеріали та ресурси щодо ментального здоров’я на платформі https://tyyak.com.